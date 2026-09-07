विज्ञापन
विशेष लिंक

Aquarius Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: नए विचारों को मिलेगा मौका, खर्चों की समीक्षा करना रहेगा बेहतर

Aquarius Horoscope Today 07 September 2026, Kumbh Rashifal: किसी पुराने विचार को नए तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर मिल सकता है. प्रतिभा से जुड़े कामों में कल्पनाशक्ति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखना जरूरी होगा. धैर्य आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता. धन के मामले में दैनिक खर्चों की समीक्षा करना अच्छा रहेगा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Aquarius Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: नए विचारों को मिलेगा मौका, खर्चों की समीक्षा करना रहेगा बेहतर
Aquarius Aaj Ka Rashifal 07 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
NDTV

Aquarius Horoscope Today 07 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन का पहला भाग रचनात्मकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से जुड़ा रहेगा, जबकि दोपहर बाद दिनचर्या और जिम्मेदारियां अधिक सक्रिय हो सकती हैं. दोपहर 12:40 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में आपकी राशि से पांचवें भाव में रहेंगे और इसके बाद कर्क राशि में पहुंचकर छठे भाव में गोचर करेंगे. इसलिए सुबह मन नए विचारों की ओर आकर्षित रहेगा, लेकिन दोपहर बाद व्यावहारिक कामों को प्राथमिकता देनी होगी.

सुबह किसी पुराने विचार को नए तरीके से इस्तेमाल करने का अवसर मिल सकता है. लेखन, सलाह, डिजाइन, अध्ययन या अपनी प्रतिभा से जुड़े कामों में कल्पनाशक्ति अच्छी रहेगी. यदि कोई रचनात्मक योजना काफी समय से मन में है तो उसके प्रारूप पर काम शुरू किया जा सकता है. हालांकि केवल उत्साह में योजना बनाकर उसे अधूरा छोड़ देने से बचें. आपके लिए आज शुरुआत से अधिक निरंतरता महत्वपूर्ण रहेगी. विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित करने का समय अच्छा है, लेकिन बार-बार मोबाइल या दूसरी गतिविधियों की ओर आकर्षित होने से एकाग्रता टूट सकती है. पढ़ाई के दौरान एक समय में एक ही विषय पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा. किसी प्रतियोगिता या प्रदर्शन को लेकर जरूरत से ज्यादा तुलना करने से आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है.

व्यक्तिगत संबंधों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखना जरूरी होगा. किसी व्यक्ति से बहुत अधिक उम्मीद लगाकर बाद में निराश होने के बजाय परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें. संतान से संबंधित किसी विषय पर बातचीत हो तो आदेश देने के बजाय उसकी बात समझना अधिक प्रभावी रहेगा. दोपहर बाद छठे भाव का चंद्रमा कामकाज की व्यस्तता बढ़ा सकता है. छोटे-छोटे लंबित काम एक साथ सामने आ सकते हैं. किसी कर्मचारी, सहकर्मी या सेवा से संबंधित समस्या को सुलझाने में समय लग सकता है. यहां धैर्य आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता होगी. हर छोटी असुविधा को व्यक्तिगत विरोध न मानें.

धन के मामले में दैनिक खर्चों की समीक्षा करना अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य, दवा, उपकरण या काम से जुड़ी जरूरत पर खर्च हो सकता है. किसी परिचित को बिना स्पष्ट योजना के पैसा उधार देने से बचना बेहतर होगा. शारीरिक रूप से पेट और दिनचर्या से संबंधित संकेतों को नजरअंदाज न करें. भोजन के समय में बहुत अधिक अंतर न रखें और काम के बीच थोड़ा चलना-फिरना जरूरी होगा.


उपाय: पांच प्रकार के अनाज मिलाकर पक्षियों के लिए दाना रखें. किसी जरूरतमंद बच्चे को स्टेशनरी का सामान दें.
शुभ रंग: फिरोजी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Aquarius Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com