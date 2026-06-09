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Aquarius Horoscope 9 June 2026: कुंभ राशि में धन भाव का गोचर,आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों में सुधार के संकेत

Kumbh Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में गोचर करेंगे. आर्थिक मामलों पर आपका ध्यान बढ़ेगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं जो आगे लाभ देंगी. परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी और पुराने मुद्दों का समाधान हो सकता है.

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Aquarius Horoscope 9 June 2026: कुंभ राशि में धन भाव का गोचर,आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों में सुधार के संकेत
अनावश्यक जोखिम लेने से बचना इस समय जरूरी है.

Aquarius horoscope 9 June 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में गोचर करेंगे। इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अधिक जागरूक रहेंगे और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का प्रभाव धीरे-धीरे दिखने लगेगा। नौकरीपेशा लोगों को किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है, जो आगे चलकर लाभ का कारण बनेगी.

आर्थिक

आर्थिक दृष्टि से यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन साथ ही अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं. यदि आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेना उपयोगी रहेगा. अनावश्यक जोखिम लेने से बचना इस समय जरूरी है.

परिवार

परिवार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन बातचीत से समाधान निकलने के योग हैं. घर के वातावरण में धीरे-धीरे स्थिरता लौटेगी. किसी करीबी व्यक्ति से सहयोग मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है.

प्रेम

प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है, साथी के साथ भरोसा मजबूत होगा, लेकिन गलतफहमी से बचने के लिए संवाद स्पष्ट रखना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने के संकेत बन सकते हैं. विवाहित जातकों को एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा. कुछ विषयों में अचानक कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन नियमित अभ्यास से स्थिति सुधर जाएगी. तकनीकी और विज्ञान से जुड़े छात्रों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में खानपान और नींद पर ध्यान देना आवश्यक होगा. अधिक मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. गले और त्वचा से जुड़ी हल्की समस्या परेशान कर सकती है.

उपायः शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं. गरीब लोगों को आवश्यक सामग्री दान करें.

शुभ रंगः नीला और बैंगनी.
 

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