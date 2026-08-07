Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: वृषभ राशि में रहेगा चंद्रमा, आज के दिन कई राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 7 अगस्त है और दिन शुक्रवार है. शुक्रवार को कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 7 बजकर 37 मिनट तक रहेगी. इसके बाद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 8 अगस्त दोपहर 1 बजकर 59 मिनट तक रहेगी. आज के दिन किसी को करियर के लिए शुभ समाचार मिलेगा, तो किसी को धन का लाभ हो सकता है. चलिए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है.

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए मानसिक स्थिरता और व्यावहारिक सोच को परखने वाला रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आर्थिक और भौतिक पक्ष को सक्रिय कर रही है, जिससे धन, संसाधन और व्यक्तिगत मूल्य से जुड़े निर्णय सामने आ सकते हैं. आप किसी महत्वपूर्ण खर्च या निवेश को लेकर सोच-विचार में रहेंगे. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में असंतोष दे सकता है, इसलिए हर पहलू को समझकर ही आगे बढ़ें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही भावनाओं का उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है. आप अपने निर्णयों को लेकर अधिक सजग रहेंगे और खुद को बेहतर साबित करने की इच्छा प्रबल होगी. हालांकि, हर बात में पूर्णता की चाह आपको अनावश्यक दबाव में डाल सकती है. आज आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. यह समय अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अनुकूल है, लेकिन जिद्दी रवैया नुकसान पहुंचा सकता है.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए भीतर की भावनाओं और बाहरी परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है, जिससे आप भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं. यह समय आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने से मानसिक थकान बढ़ सकती है. कार्यस्थल पर आज आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना अधिक पसंद करेंगे. कोई अधूरा कार्य या पुरानी जिम्मेदारी फिर से सामने आ सकती है, जिसे पूरा करना जरूरी होगा.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए सामाजिक और सामूहिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा का प्रभाव आपको नए लोगों से जुड़ने और अपने दायरे को विस्तार देने के लिए प्रेरित करेगा. किसी मित्र या परिचित के माध्यम से नई जानकारी या अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में उपयोगी साबित होगा. कार्यक्षेत्र में आज आप टीम के साथ मिलकर काम करने में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. आपकी सलाह और विचारों को महत्व मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. हालांकि, हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को थका देना उचित नहीं है.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और छवि दोनों को संतुलित रखने की चुनौती लेकर आया है. चंद्रमा की स्थिति आपके कर्मक्षेत्र को सक्रिय कर रही है, जिससे कार्यों में गंभीरता और परिणाम पर ध्यान बढ़ेगा. आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां आपकी गति को थोड़ा धीमा कर सकती हैं. ऐसे में अधीरता से बचना ही समझदारी होगी. कार्यक्षेत्र में आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है. उच्च अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे दबाव महसूस होगा.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए नई सोच और दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत दे रहा है. चंद्रमा की स्थिति आपको रोजमर्रा की सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर सकती है. आप किसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने की ओर झुकाव रहेगा. कार्यक्षेत्र में आज नए अवसरों के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए आपको अपने पुराने तरीकों से बाहर आना होगा. यदि आप किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो आज उस दिशा में योजना बनाना उचित रहेगा. सहकर्मियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान लाभकारी साबित हो सकता है, लेकिन अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना जरूरी है.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए गहराई से सोचने और परिस्थितियों की परतों को समझने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा का प्रभाव आपको उन विषयों की ओर ले जा सकता है जिन्हें आप अक्सर टालते रहे हैं. अचानक कोई ऐसी जानकारी सामने आ सकती है, जिससे आपके विचारों में बदलाव आएगा. यह समय बाहरी दिखावे से हटकर सच्चाई को पहचानने का है. कार्यक्षेत्र में आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी सहयोगी की बातों पर बिना जांचे भरोसा करना नुकसान दे सकता है. आपके सामने कोई ऐसी जिम्मेदारी आ सकती है, जिसमें गोपनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए संबंधों और सहयोग के महत्व को उजागर करने वाला रहेगा. चंद्रमा का प्रभाव आपको दूसरों के साथ तालमेल बैठाने की दिशा में प्रेरित करेगा, लेकिन साथ ही आपकी भावनाओं में तीव्रता भी बढ़ सकती है. आप किसी रिश्ते को लेकर स्पष्टता चाहते हैं, जिससे बातचीत का माहौल बन सकता है. कार्यक्षेत्र में आज साझेदारी से जुड़े कार्यों पर ध्यान देना जरूरी होगा. यदि आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो पारदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है. आज अपने विचारों को थोपने के बजाय दूसरों की बात सुनना अधिक फायदेमंद रहेगा.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए दिनचर्या, कार्यशैली और अनुशासन को नए सिरे से व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा का प्रभाव आपको छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे. हालांकि, एक साथ कई जिम्मेदारियां लेने की आदत आपको थका सकती है, इसलिए प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना जरूरी होगा.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति को सामने लाने का अवसर दे सकता है. चंद्रमा का प्रभाव आपको अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा. आप किसी नए विचार या शौक की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे मन में उत्साह बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में आज आप अपने काम को अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे. आपकी यह पहल सराहना भी दिला सकती है, लेकिन हर किसी को आपका तरीका तुरंत समझ आए, यह जरूरी नहीं है. इसलिए अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए घरेलू वातावरण और मानसिक आधार को मजबूत करने की दिशा में संकेत दे रहा है. चंद्रमा का प्रभाव आपके भीतर सुरक्षा और स्थिरता की चाह को बढ़ा सकता है. आप अपने आसपास के माहौल को अधिक व्यवस्थित और शांत बनाने की कोशिश करेंगे. हालांकि, छोटी-छोटी बातों पर मन विचलित होने की संभावना भी बनी रहेगी, इसलिए भावनाओं को संतुलित रखना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में आज आपका ध्यान बाहरी उपलब्धियों से हटकर आंतरिक संतुलन की ओर जा सकता है.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए संवाद, सोच और नए अनुभवों से जुड़ने का अवसर लेकर आया है. चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को सक्रिय बनाए रखेगा, जिससे आप हर विषय को जानने और समझने की कोशिश करेंगे. आप अपने विचारों को व्यक्त करने में अधिक सहज महसूस करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में बोलने से बचना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में आज आपके लिए नेटवर्किंग और बातचीत के माध्यम से काम आगे बढ़ाने का समय है. किसी महत्वपूर्ण जानकारी या संपर्क के जरिए आपको लाभ मिल सकता है. हालांकि, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी समझदारी से जवाब देना बेहतर रहेगा.