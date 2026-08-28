Aaj ka Rashifal 28 August 2026: कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर, इन राशियों को मिलेगा लाभ तो कुछ जातकों को रहना होगा सतर्क

आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा. किसी के लिए करियर में नए मौके बनेंगे, तो किसी को धन और रिश्तों के मामले में थोड़ा संभलकर चलना होगा. कुछ राशियों के अटके काम आगे बढ़ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना होगा. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज बातचीत, आर्थिक फैसले और कामकाज में धैर्य रखना जरूरी रहेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष राशि

आज कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव में रहेगा। यह भाव लाभ, आय के नए स्रोत, मित्र मंडली, सामाजिक संपर्क और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है. इसलिए दिन का मुख्य फोकस धन कमाने से अधिक सही लोगों से जुड़ने और अपने प्रयासों का लाभ उठाने पर रह सकता है. किसी पुराने संपर्क से अचानक उपयोगी सूचना मिल सकती है या ऐसी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए अवसर का रास्ता खोले. आपकी बातों में प्रभाव रहेगा, लेकिन हर व्यक्ति के सामने अपनी अगली योजना खोल देना समझदारी नहीं होगी. आर्थिक मामलों में कोई रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है. अतिरिक्त कमाई की योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें व्यावहारिक पक्ष को पहले परखें। जल्दी लाभ के आकर्षण में जोखिम लेने से बचें. विदेश, ऑनलाइन काम या दूर के संपर्क से जुड़े मामलों में परिणाम पाने के लिए धैर्य आवश्यक होगा.



उपाय: शाम को घर की उत्तर दिशा में थोड़ी देर दीपक जलाकर शांत मन से प्रार्थना करें. काले तिल और गुड़ का दान करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला

वृषभ राशि

आज कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेगा. यह कर्म, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र का प्रमुख भाव है. इसलिए दिन में निजी इच्छाओं से अधिक काम की दिशा और आपकी सार्वजनिक छवि महत्वपूर्ण रहेगी. कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें आपकी क्षमता के साथ-साथ निर्णय लेने की योग्यता भी परखी जाएगी. यदि आप किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं तो आज उसका परिणाम आपकी आगे की भूमिका को प्रभावित कर सकता है. नौकरी करने वालों के लिए कार्यस्थल पर अपनी दक्षता दिखाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है, लेकिन भाषा में संयम रखना आवश्यक है. किसी अधिकारी की बात का तुरंत विरोध करने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखें. जो लोग पद परिवर्तन या नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें संकेत मिल सकते हैं, हालांकि अंतिम निर्णय के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. हर छोटी कमी को अपनी असफलता मानने की भूल न करें. किसी सहकर्मी की धीमी गति देखकर स्वयं तनाव लेने के बजाय अपने हिस्से का काम समय पर पूरा करें. परिवार की किसी बात को कार्यक्षेत्र के दबाव से जोड़ना भी उचित नहीं होगा.

उपाय: किसी कन्या या महिला को सफेद मिठाई भेंट करें. प्रातः 11 बार ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें.

शुभ रंग: क्रीम

मिथुन राशि

आज कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा. यह भाग्य, उच्च शिक्षा, लंबी दूरी के संपर्क, विचारधारा, मार्गदर्शन और जीवन के बड़े निर्णयों से जुड़ा क्षेत्र है. आज किसी ऐसी जानकारी से सामना हो सकता है जो आपकी सोच को नई दिशा दे. किसी पुराने अनुभव को नए नजरिए से देखने पर समस्या का समाधान मिल सकता है. दिन आपको केवल तत्काल लाभ के बजाय भविष्य की संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा. कामकाज में सीखने और अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने का अवसर महत्वपूर्ण रहेगा. यदि किसी प्रशिक्षण, परीक्षा, लेखन, सलाह या ज्ञान आधारित काम से जुड़े हैं तो अपनी तैयारी को गंभीरता से लें. अधूरी जानकारी के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें. किसी अनुभवी व्यक्ति की बात उपयोगी हो सकती है, लेकिन हर सलाह को बिना परखे स्वीकार करना आपके हित में नहीं होगा. कागजात, टिकट अथवा आवश्यक वस्तुओं में लापरवाही परेशानी पैदा कर सकती है. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विषय में रुचि जाग सकती है, लेकिन आज दिखावे के बजाय आत्मचिंतन अधिक उपयोगी रहेगा.

उपाय: हरे मूंग का दान करें. सुबह तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर 11 मिनट शांत बैठें.

शुभ रंग: पिस्ता हरा

कर्क राशि

आज कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर करेगा. यह स्थिति दिन को सामान्य से अधिक गहन बना सकती है. अचानक सामने आने वाले बदलाव, पुराने मामलों की समीक्षा और ऐसी बातों पर ध्यान जा सकता है जिन्हें आप लंबे समय से टालते रहे हैं. आज बाहरी गतिविधियों की तुलना में पर्दे के पीछे की तैयारी अधिक महत्वपूर्ण रहेगी. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचना आपके लिए विशेष रूप से जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में अचानक खर्च की संभावना को ध्यान में रखें. विशेषकर ऐसी देनदारी या भुगतान सामने आ सकता है जिसकी आपने तत्काल उम्मीद नहीं की थी. किसी के कहने पर निवेश, उधार या साझी आर्थिक योजना में शामिल होने से पहले पूरी जानकारी लें. आठवें भाव का चंद्रमा मन में अनिश्चितता बढ़ा सकता है. छोटी घटना को लेकर अत्यधिक आशंका पालने से बचें. यदि कोई बात स्पष्ट नहीं है तो अनुमान लगाने के बजाय सीधे जानकारी प्राप्त करें. कार्यस्थल पर किसी की कही बात को आगे बढ़ाने से प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिनचर्या में अनियमितता से बचना बेहतर रहेगा, देर रात तक जागना या भोजन का समय बिगाड़ना थकान बढ़ा सकता है.

उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल अथवा उपयोगी वस्त्र दान करें. भगवान शिव को जल में थोड़े काले तिल डालकर अर्पित करें.

शुभ रंग: धूसर नीला

यह भी पढ़ें: लड्डू गोपाल को राखी कैसे बांधें? पंडित जी जानें सही विधि और किन बातों का रखें ध्यान

सिंह राशि

आज कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में रहेगा. यह स्थिति साझेदारी, समझौते, सार्वजनिक व्यवहार और लोगों के साथ सीधे संवाद को प्रमुख बनाएगी. आज अकेले सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश के बजाय सामने वाले की भूमिका को समझना अधिक उपयोगी रहेगा. किसी व्यक्ति के साथ होने वाली बातचीत आगे की दिशा तय कर सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. व्यापार में ग्राहक, सहयोगी या साझेदार से कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. किसी पुराने प्रस्ताव को नए तरीके से आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. हालांकि शर्तों में अस्पष्टता छोड़ना ठीक नहीं रहेगा. मौखिक भरोसे की जगह लिखित पुष्टि लेना आपके हित में रहेगा. यदि साझेदारी में पहले से मतभेद हैं तो आज उन्हें दबाने के बजाय मूल समस्या पर बात करना बेहतर होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क महत्वपूर्ण रहेगा. किसी सहकर्मी की सहायता से अटका हुआ कार्य गति पकड़ सकता है. यदि मतभेद हो तो उसी समय अंतिम फैसला लेने के बजाय बातचीत को थोड़ा समय देना अच्छा रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपको लोगों के बीच सक्रिय रखेगी, लेकिन हर व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार पाने की उम्मीद निराश कर सकती है.

उपाय: गेहूं और गुड़ का दान करें. किसी वृद्ध व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार पीले फल भेंट करें. सूर्योदय के समय 12 बार आदित्य मंत्र का जाप करें.

शुभ रंग: सुनहरा

कन्या राशि

आज कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा. यह स्थिति प्रतिस्पर्धा, कर्ज, विरोध, दिनचर्या और अधूरे कामों पर ध्यान केंद्रित कराती है. आज बड़ी उपलब्धि के पीछे भागने की बजाय उन जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा जो लगातार टल रही थीं. किसी कठिन काम को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करेंगे तो मानसिक दबाव कम होगा. कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. कोई व्यक्ति आपकी कार्यशैली पर सवाल उठा सकता है या आपके काम की तुलना किसी दूसरे से की जा सकती है. ऐसे समय में सफाई देने के बजाय अपने रिकॉर्ड और परिणामों पर भरोसा रखें. आपकी बारीकी से काम करने की आदत आज ताकत बनेगी. पुराने लंबित दस्तावेज, हिसाब या प्रशासनिक कार्य निपटाने के लिए दिन उपयोगी है. व्यापार में उधारी और भुगतान व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें. दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन लाना उपयोगी रहेगा. खान-पान या आराम के समय में अत्यधिक लापरवाही से बचें, खासकर यदि लगातार काम के कारण थकान महसूस हो रही हो. आज किसी समस्या से घबराने के बजाय उसकी जड़ तक पहुंचना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है. जितना स्पष्ट आपका तरीका रहेगा, उतना ही आसानी से विरोधी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकेगा.

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं. गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 21 बार ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें.

शुभ रंग: जैतूनी हरा

तुला राशि

आज कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में रहेगा. यह स्थिति रचनात्मकता, बुद्धि, योजनाओं, प्रेम संबंधों, रुचियों और भविष्य को लेकर बनाई जा रही रणनीतियों को सक्रिय करेगी. आज किसी काम को सामान्य तरीके से करने के बजाय उसमें नया प्रयोग करने का विचार आ सकता है. आपकी कल्पनाशक्ति अच्छी रहेगी, इसलिए लेखन, डिजाइन, कला, सलाह, शिक्षा या प्रस्तुति से जुड़े कार्यों में अपनी मौलिक सोच का इस्तेमाल करें. व्यावसायिक क्षेत्र में कोई नया विचार आपको उत्साहित कर सकता है, लेकिन उसे तुरंत बड़े स्तर पर लागू करने से पहले उसकी व्यवहारिकता जांच लें. पुराने तरीके में छोटा बदलाव भी अच्छा परिणाम दे सकता है. जिन लोगों का काम लोगों की पसंद और रचनात्मकता पर निर्भर है, उन्हें अपनी प्रस्तुति सुधारने का अवसर मिलेगा. किसी ग्राहक की प्रतिक्रिया को आलोचना मानने के बजाय उससे सुधार का बिंदु निकालना लाभकारी रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपको अपनी पसंद के काम में डूबने का अवसर देगी, लेकिन मनोरंजन के कारण जरूरी जिम्मेदारियां पीछे न छूटने दें. बच्चों या युवा सदस्यों से जुड़ा कोई विषय हो तो आदेश देने के बजाय उनकी बात सुनना अधिक प्रभावी रहेगा.

उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित धूप या इत्र अर्पित करें. घर में एक सुंदर, उपयोगी पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल शुरू करें.

शुभ रंग: गुलाबी-सफेद

वृश्चिक राशि

आज कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में रहेगा. यह स्थिति घर, संपत्ति, मानसिक संतुलन, निजी सुविधाओं और भीतर चल रहे विचारों को प्राथमिकता देगी. बाहरी उपलब्धियों से अधिक आज यह महसूस होगा कि आपके लिए स्थिरता और अपने वातावरण पर नियंत्रण कितना जरूरी है. घर की कोई व्यवस्था बदलने, सामान व्यवस्थित करने या लंबे समय से लंबित घरेलू काम को पूरा करने का विचार बन सकता है. संपत्ति से संबंधित विषय में रुचि बढ़ सकती है. मकान खरीदने, बेचने, किराए पर लेने या नवीनीकरण की योजना हो तो कागजात अच्छी तरह जांचें. केवल आकर्षक कीमत देखकर निर्णय न लें. जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने रिकॉर्ड या कानूनी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक होगा. बीती बातों को बार-बार सोचने से वर्तमान की ऊर्जा कम होगी. अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सामान्य बातचीत भी मन हल्का कर सकती है. आज वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें और घर से निकलते समय जरूरी वस्तुओं की दोबारा जांच कर लें. आराम के लिए समय निकालना भी जरूरी रहेगा.

उपाय: चांदी के पात्र में साफ पानी भरकर कुछ समय घर के शांत स्थान पर रखें और बाद में पौधे में डाल दें. किसी जरूरतमंद परिवार को रसोई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का छोटा पैकेट दें.

शुभ रंग: मोती सफेद

धनु राशि

आज कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेगा. यह भाव साहस, प्रयास, संचार, छोटे भाई-बहन, कौशल और अपने दम पर आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाता है. इसलिए आज परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय स्वयं पहल करना ज्यादा प्रभावी रहेगा. जिस काम को शुरू करने में पिछले कुछ समय से संकोच हो रहा था, उसके लिए पहला कदम उठाने का उत्साह मिलेगा. कामकाज में आपकी संवाद शैली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. किसी अधिकारी, ग्राहक या सहयोगी के सामने विचार रखने का अवसर मिले तो अपनी बात को लंबा खींचने के बजाय स्पष्ट उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करें. लेखन, मीडिया, बिक्री, मार्केटिंग, प्रशिक्षण या डिजिटल माध्यम से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से सक्रिय रह सकता है. हालांकि जल्दबाजी में भेजा गया संदेश या अधूरी जानकारी बाद में स्पष्टीकरण मांग सकती है. अपनी बात रखने के साथ सामने वाले का पक्ष सुनना भी जरूरी होगा. चंद्रमा तीसरे भाव में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में कोई वादा न करें. एक साथ कई काम पकड़ लेने की आदत आज समय का नुकसान करा सकती है.

उपाय: किसी छोटे बच्चे को रंगीन चित्र-पुस्तक या अध्ययन सामग्री भेंट करें. किसी प्रेरणादायक पुस्तक का अध्ययन करें और उसमें से एक उपयोगी बात अपने व्यवहार में उतारें.

शुभ रंग: फिरोजी

मकर राशि

आज कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेगा. यह भाव धन, बचत, वाणी, पारिवारिक संसाधन और आपकी आर्थिक प्राथमिकताओं से जुड़ा है. इसलिए दिन का केंद्र किसी बड़े प्रदर्शन से अधिक वित्तीय व्यवस्था और सोच-समझकर लिए गए फैसलों पर रहेगा. धन आने की संभावना जितनी महत्वपूर्ण होगी, उसे सही जगह रोककर रखना उतना ही जरूरी साबित होगा. आर्थिक क्षेत्र में पुराने भुगतान या किसी लंबित रकम को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है. यदि किसी को पैसा देना है तो समय और राशि का स्पष्ट हिसाब रखें. खरीदारी करते समय आकर्षक ऑफर देखकर बजट से बाहर जाने की संभावना रहेगी. विशेष रूप से घर या व्यक्तिगत सुविधा से जुड़ी महंगी वस्तु लेने से पहले दो विकल्पों की तुलना कर लेना बेहतर होगा. परिवार के किसी सदस्य की जरूरत के लिए खर्च करना पड़े तो उसे बोझ समझने के बजाय अपनी आर्थिक सीमा के अनुसार व्यवस्था करें. दूसरे भाव का चंद्रमा खान-पान और आराम की आदतों पर भी ध्यान दिलाता है. तनाव में अनावश्यक भोजन करने या समय पर भोजन न करने से बचें.

उपाय: किसी जरूरतमंद महिला को साबुत चावल और सफेद वस्त्र का दान करें. भोजन करने से पहले थोड़ी मात्रा में अन्न अलग निकालकर पक्षियों के लिए रखें.

शुभ रंग: हल्का भूरा

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेगा और प्रथम भाव को सक्रिय करेगा. इसलिए दिन की शुरुआत से ही आपका ध्यान स्वयं पर, अपनी प्राथमिकताओं और आगे की दिशा पर अधिक रहेगा. लंबे समय से किसी निर्णय को लेकर असमंजस है तो आज उसके अलग-अलग पहलुओं को देखने की क्षमता बेहतर रहेगी. दूसरों की राय सुनें, लेकिन अंतिम फैसला अपनी वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करें. चंद्रमा की यह स्थिति आत्मविश्वास बढ़ाएगी, मगर मन की चंचलता भी बढ़ सकती है. एक घंटे में बदलती प्राथमिकताओं के कारण जरूरी काम पीछे छूट सकते हैं. कोई योजना अच्छी लगते ही उसे शुरू कर देना और फिर दूसरी दिशा में चले जाना समय को बिखेर सकता है. इसलिए दिन के आरंभ में केवल दो-तीन महत्वपूर्ण कार्य तय करके चलना ज्यादा उपयोगी रहेगा. किसी नए समझौते में भविष्य की जिम्मेदारियों को स्पष्ट लिखना आवश्यक होगा. धन संबंधी निर्णय भावनात्मक होकर न लें और परिवार के किसी सदस्य के साथ पैसों की बात हो तो आंकड़ों के आधार पर चर्चा करें.

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उपयोगी वस्तु दान करें. पीपल के पेड़ के पास स्वच्छ जल अर्पित कर वहां पड़ी गंदगी साफ करें.

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक नीला.

मीन राशि

आज कुंभ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेगा. यह स्थिति बाहरी गतिविधियों की तुलना में भीतर की योजनाओं, खर्च, एकांत और उन कामों पर ध्यान दिलाएगी जिन्हें सार्वजनिक करने का अभी समय नहीं आया है. दिन की गति कभी तेज और कभी धीमी महसूस हो सकती है. इसलिए हर काम से तत्काल परिणाम की अपेक्षा करने के बजाय अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी विशेष जरूरी होगी. छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर अपेक्षा से अधिक खर्च करा सकती है. ऑनलाइन भुगतान, सदस्यता, यात्रा बुकिंग या किसी पुराने बिल को नजरअंदाज न करें. यदि विदेश या दूरस्थ स्थान से संबंधित आर्थिक लेन-देन है तो शुल्क, विनिमय दर और दस्तावेजों की शर्तों को ध्यान से पढ़ें. किसी के कहने पर अपनी वित्तीय जानकारी साझा करना उचित नहीं रहेगा. आज अनुमान से ज्यादा प्रमाण पर भरोसा करें. किसी व्यक्ति की चुप्पी को उसके विरोध के रूप में देखना भी गलत निष्कर्ष दे सकता है. यदि यात्रा करनी पड़े तो समय से पहले निकलें. होटल, टिकट, पहचान-पत्र या जरूरी सामान की दोबारा जांच कर लेना उपयोगी रहेगा. देर रात तक जागकर काम पूरा करने की कोशिश से अगले दिन की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है.

उपाय: किसी अस्पताल या वृद्धाश्रम में अपनी क्षमता के अनुसार फल अथवा आवश्यक सामग्री दें. पीले चने और हल्दी का छोटा पैकेट जरूरतमंद परिवार को दें.

शुभ रंग: समुद्री हरा

यह भी पढ़ें: गर्भावस्था में चंद्र ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? क्या गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान सोना चाहिए