Aaj ka Rashifal 13 August 2026: वृषभ राशि वाले खर्चों पर रखें कंट्रोल, कुंभ वालों की जीवनसाथी के साथ हो सकती है गलतफहमी, पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 13 August 2026: आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालने वाला है. कुछ राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ को संबंधों, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. आत्मविश्वास, धैर्य और समझदारी के साथ लिए गए निर्णय दिन को बेहतर बना सकते हैं. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल.

1. मेष राशि

आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपके व्यक्तित्व को एक अलग प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास प्रदान करेगा. कार्यक्षेत्र में आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे, जिससे वरिष्ठों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सकता है. आर्थिक मामलों में कुछ रुके हुए कार्यों में हलचल दिखाई दे सकती है. व्यक्तिगत स्तर पर आज आप अपने विचारों को लेकर अधिक मुखर रहेंगे. बेहतर होगा कि आप वर्तमान को प्राथमिकता दें और पुरानी बातों को पीछे छोड़ दें. स्वास्थ्य के संदर्भ में सिरदर्द, आंखों में जलन या थकान जैसी समस्याएं उभर सकती हैं. डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है. दिनचर्या में थोड़ा विराम लेकर शरीर को आराम देना फायदेमंद रहेगा.

उपाय: सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्पित करें और ध्यानपूर्वक प्रार्थना करें. दिन में कुछ समय मौन रहकर आत्मचिंतन करें.

शुभ रंग: गेरुआ.

2. वृषभ राशि

आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपके भीतर भावनात्मक गहराई और आत्मसम्मान की भावना को एक साथ सक्रिय करेगा. परिवार से जुड़े किसी निर्णय को लेकर मन में असमंजस बना रह सकता है. घर के वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है. कार्यस्थल पर आज आपका ध्यान बंटा हुआ रह सकता है. आर्थिक मामलों में आज खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है. भावनात्मक रूप से आज आप थोड़े संवेदनशील रहेंगे और छोटी-छोटी बातों को दिल से लगा सकते हैं. मन में असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो सकती है. स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी समस्याएं या भारीपन महसूस हो सकता है. खानपान में लापरवाही से बचें और तली-भुनी चीजों का सेवन कम करें.

उपाय: घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं. किसी गौशाला में हरा चारा दान करें.

शुभ रंग: क्रीम.

3. मिथुन राशि

आज चंद्रमा का सिंह राशि में स्थित होना आपके संवाद कौशल को अत्यधिक प्रभावशाली बना सकता है. कार्यक्षेत्र में मीटिंग, प्रेजेंटेशन या बातचीत से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं. आज आपका मन कई दिशाओं में एक साथ सक्रिय रह सकता है. छोटी दूरी की यात्राओं के योग बन सकते हैं, परंतु जल्दबाजी या लापरवाही से बचना चाहिए. व्यक्तिगत जीवन में भाई-बहनों या करीबी मित्रों के साथ संवाद बढ़ेगा. बेहतर होगा कि आप सामने वाले की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से गले, कंधों या नसों से जुड़ी परेशानी उभर सकती है. अधिक बोलने या तनाव लेने से थकान बढ़ सकती है. दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना और पर्याप्त पानी पीना आपके लिए आवश्यक रहेगा.

उपाय: हरे रंग के वस्त्र पहनें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. छोटे बच्चों को कॉपी-पेंसिल या शैक्षणिक सामग्री दान करें.

शुभ रंग: हरा.

4. कर्क राशि

आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपके आर्थिक और आत्ममूल्य से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी होगा, क्योंकि आकर्षक प्रस्ताव या दिखावे के अवसर आपको भ्रमित कर सकते हैं. आपके भीतर आत्मसम्मान की भावना प्रबल रहेगी. कार्यस्थल पर अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है. आज आपकी प्राथमिकता स्थिरता और सुरक्षा की ओर रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य की जरूरतों को लेकर चिंता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य के संदर्भ में गले, मुंह या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. मीठा या भारी भोजन करने से बचें.

उपाय: चावल और दूध का दान किसी जरूरतमंद को करें. अपने पर्स में एक छोटा चांदी का सिक्का रखें.

शुभ रंग: सफेद.

5. सिंह राशि

दिन की शुरुआत से ही एक अलग प्रकार की सक्रियता महसूस होगी. कार्यस्थल पर नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है, परंतु सभी को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से स्थिति सामान्य रहेगी, फिर भी दिखावे या प्रतिष्ठा के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचना चाहिए. किसी करीबी व्यक्ति की बात को हल्के में लेना भविष्य में खटास पैदा कर सकता है. बेहतर होगा कि आप संवाद में विनम्रता बनाए रखें. स्वास्थ्य के मामले में हृदय क्षेत्र, रक्तचाप या थकान से जुड़ी छोटी समस्याएं उभर सकती हैं. अधिक तनाव या गुस्से से आपकी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करते समय लाल पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें. दिन में कुछ समय ध्यान लगाकर मन को शांत करें.

शुभ रंग: सुनहरा.

6. कन्या राशि

आप बाहरी गतिविधियों से थोड़ा हटकर अपने मन की आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे. किसी भी स्थिति को लेकर बेवजह चिंता करना मानसिक थकान बढ़ा सकता है. कार्यक्षेत्र में आज आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना अधिक पसंद करेंगे. कार्यों को टालने की प्रवृत्ति नुकसान पहुंचा सकती है. किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने का दबाव भी महसूस हो सकता है. आज आपके भीतर गोपनीयता बनाए रखने की इच्छा अधिक रहेगी, जिससे आप अपने विचार दूसरों के साथ साझा करने से बच सकते हैं. यह स्थिति कभी-कभी गलतफहमी को जन्म दे सकती है. बेहतर होगा कि आप खुलकर बातचीत करने का सही समय चुनें. स्वास्थ्य के संदर्भ में नींद की कमी, आंखों में थकान या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है.

उपाय: हरे मूंग का दान करें और पक्षियों को दाना डालें. सुबह उठकर तुलसी के पास दीपक जलाएं. दिन में एक बार ॐ नमः शिवाय का जप करें.

शुभ रंग: हल्का हरा.

7. तुला राशि

दिन की शुरुआत से ही आप लोगों के बीच सक्रिय रहना पसंद करेंगे और नई संभावनाओं की तलाश में लगे रहेंगे. किसी नए संपर्क से लाभकारी अवसर मिलने के संकेत हैं, लेकिन हर प्रस्ताव पर तुरंत विश्वास करना उचित नहीं होगा. कार्यस्थल पर टीमवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यदि आप अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो सहयोगियों का समर्थन मिल सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है, परंतु लालच में आकर जोखिम उठाना नुकसानदेह हो सकता है. मित्रों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा, लेकिन किसी की बात से मन आहत भी हो सकता है. किसी पुराने मित्र से जुड़ी कोई खबर आपको आश्चर्यचकित कर सकती है. स्वास्थ्य के संदर्भ में पैरों में थकान, रक्तसंचार से जुड़ी हल्की परेशानी या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है.

उपाय: शाम के समय किसी मंदिर में जाकर दीपक जलाएं. जरूरतमंद को सफेद मिठाई का दान करें. घर में सुगंधित धूप जलाकर वातावरण शुद्ध करें.

शुभ रंग: गुलाबी.

8. वृश्चिक राशि

आप अपने कार्यों को लेकर गंभीर रहेंगे और खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा महसूस करेंगे. किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आप पर बनी रह सकती है. कार्यक्षेत्र में आज आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे दबाव बढ़ सकता है. किसी निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचें. आर्थिक रूप से स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन बड़े निवेश या जोखिम भरे कदम उठाने से फिलहाल दूरी बनाना उचित रहेगा. परिवार में किसी सदस्य के साथ विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन शांत रहकर स्थिति को संभालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से पीठ, हड्डियों या थकान से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं.

उपाय: सूखा नारियल जल में प्रवाहित करें. हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. सुबह उठकर धरती को स्पर्श कर आभार व्यक्त करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

9. धनु राशि

आपके भीतर कुछ अलग करने की इच्छा जागृत होगी, जिससे आप अपनी दिनचर्या से बाहर निकलकर नए रास्ते तलाशना चाहेंगे. कार्य से जुड़े मामलों में आज आपको अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखना होगा. सहकर्मियों के साथ विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसे विवाद का रूप देने से बचना चाहिए. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. आज आपका मन यात्रा या स्थान परिवर्तन के बारे में सोच सकता है. परिवार के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद उभर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से जांघों, कमर या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. अधिक भागदौड़ या अनियमित दिनचर्या से शरीर थका हुआ लग सकता है.

उपाय: पीले फूल भगवान को अर्पित करें और प्रार्थना करें. किसी विद्यार्थी को पुस्तक या पेन दान करें.

शुभ रंग: पीला.

10. मकर राशि

आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपके भीतर छिपी चिंताओं और गहराई से जुड़े विषयों को उजागर कर सकता है. किसी पुराने अनुभव या घटना की याद आज फिर से मन में उभर सकती है. कार्यस्थल पर आज आपको कुछ जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. बेहतर होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है, क्योंकि किसी छिपे हुए खर्च का सामना करना पड़ सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य के संदर्भ में जोड़ों में दर्द. अनियमित खानपान या पर्याप्त आराम न मिलने से परेशानी बढ़ सकती है.

उपाय: काले कपड़े में तिल बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं.

शुभ रंग: स्लेटी.

11. कुंभ राशि

आप पाएंगे कि सामने वाले की अपेक्षाएं कुछ अधिक हैं, जबकि आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी या साझेदार के साथ मतभेद उभर सकते हैं. ऐसी स्थिति में अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय बीच का रास्ता निकालना अधिक लाभकारी रहेगा. किसी पुराने विवाद को सुलझाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन उसमें भावनाओं के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में आज कोई संयुक्त निर्णय सामने आ सकता है, जैसे निवेश या खर्च से जुड़ा विषय. इसमें जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा. व्यक्तिगत जीवन में जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति के साथ संवाद में कमी से गलतफहमी पैदा हो सकती है. स्वास्थ्य के संदर्भ में गुर्दे, त्वचा या शरीर में पानी की कमी से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं.

उपाय: किसी जरूरतमंद दंपति को अनाज या वस्त्र दान करें. सुबह शीशे में स्वयं को देखकर सकारात्मक संकल्प लें.घर में कपूर जलाकर वातावरण शुद्ध करें.

शुभ रंग: आसमानी.

12. मीन राशि

आज चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपकी दिनचर्या, कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे आपको अपने समय का सही प्रबंधन करना होगा. आज आप अपने आसपास की चीजों को अधिक बारीकी से देखेंगे, जिससे छोटी गलतियां भी आपकी नजर में आएंगी. सहकर्मियों के साथ व्यवहार में नरमी रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा. आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन नियमित खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. यह जरूरी नहीं कि हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए, कभी-कभी स्थिति को समझकर शांत रहना बेहतर होता है. मन में एक प्रकार की चिंता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य के मामले में पाचन तंत्र, थकान या शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है.

उपाय: सुबह जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करें.

शुभ रंग: हल्का पीला.