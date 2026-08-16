विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj ka Panchang 16 August 2026: सावन विनायक चतुर्थी आज, नोट करें शुभ मुहूर्त, राहुकाल समेत पूरा पंचांग

16 August 2026 Panchang: आज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो शाम 4:52 बजे तक रहेगा. इस दिन विनायक चतुर्थी होने की वजह से भगवान गणेश की पूजा करना फलदाई रहेगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aaj ka Panchang 16 August 2026: सावन विनायक चतुर्थी आज, नोट करें शुभ मुहूर्त, राहुकाल समेत पूरा पंचांग
आज का पंचांग 16 अगस्त 2026
Photo Credit: NDTV

Aaj ka Panchang 16 August 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल-गणना पद्धति है जो सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित है. 

सावन की विनायक चतुर्थी आज

16 अगस्त 2026 (रविवार) को श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 4:52 बजे तक है. इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी. इस दिन विनायक चतुर्थी होने की वजह से भगवान गणेश की पूजा करना फलदाई रहेगा. रविवार को शाम 4:52 बजे से नाग पंचमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

आज का योग और नक्षत्र

रविवार को सुबह 6:07 बजे सूर्योदय और शाम 6:54 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं, सुबह 9:21 बजे चंद्रोदय और शाम 9:16 बजे चंद्रास्त होगा. पंचांग के अनुसार, 16 अगस्त 2026 को सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में विराजमान रहेगा, जबकि चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेगा. रविवार को हर्षण योग नहीं रहेगा, बल्कि अगले दिन सुबह 4:08 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा.

शुभ मुहूर्त

इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:05 बजे से 12:56 बजे तक रहेगा. यह दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है. अमृत काल रात 9:43 से 11:21 बजे तक रहेगा.

नोट करें राहुकाल

वहीं, राहुकाल शाम 5:19 बजे से 6:54 बजे और गुलिक काल दोपहर 3:43 से शाम 5:19 बजे तक रहेगा. इसके अलावा यमगंड काल दोपहर 12:31 से 2:07 बजे तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें अशुभ समय माना जाता है.

ग्रह गोचर और दिशाशूल

रविवार को इस दिन सूर्य कर्क राशि में स्थित रहेगा, जबकि चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा. ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक, इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. यदि यात्रा करना अनिवार्य हो, तो कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर प्रस्थान किया जा सकता है.

IANS की रिपोर्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Panchang, 16 August 2026 Panchang, Panchang
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com